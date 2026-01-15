«Будет как персик»: врач назвала причины резко состарившегося лица Виктории Бони

Фанаты блогера Виктории Бони озаботились ее внешним видом на опубликованных в последнее время фотографиях – отмечается, что звезда на них стала выглядеть резко старше, на лице заметны явные проблемы. Причиной этого могут быть косметологические процедуры, после которых сначала кожа выглядит непрезентабельно, но зато потом станет намного свежее, объяснила врач-косметолог и пластический хирург Марият Мухина.

«Дело в том, что лицо у Бони на этих фото, скорее всего, либо после процедуры пилинга, либо после шлифовки, когда кожа начинает шелушиться. Потом, конечно, оно будет как персик. Но это потом», — объяснила специалист Общественной Службе Новостей.

Мухина добавила, что при частых шлифовках и инъекциях, использовании филлеров, ботулотоксина, неизбежны последствия для лица, в том числе – потеря мимики. Могут появиться эффекты приподнятости или неестественной гладкости, а также скелетизации и атрофии мышц. Все вместе это создает эффект усталости, нарушает пропорции лица, на фоне чего оно начинает выглядеть старше.

В то же время попытки убрать признаки старения на определенном участке лица могут сделать их ярче в другом месте – например, после коррекции губ или щек становятся заметнее морщины вокруг глаз, предупредила косметолог. Кроме того, процедуры, связанные с эластичностью, также делают кожу «уставшей», а если была пластика, то могут появиться рубцы, отеки, смещение тканей, добавила врач. По ее словам, в этом случае есть риск потери расовой идентичности – человек с европейской внешностью может обрести монголоидные черты.

Мухина также напомнила о важности соблюдения рекомендаций врачей после любых вмешательств. По ее словам, Боня их не соблюдает – она часто посещает горные места, рискуя заработать некрозы, отморожения и нарушение микроциркуляции.

Напомним, в 2023 году Боня рассказала подписчикам, что сделала пластическую операцию за 20 миллионов рублей.

