Метелкин о роли семьи в жизни: «Это самое главное»

Актер Александр Метелкин заявил, что семья должна быть главным приоритетом в жизни каждого человека. Его слова передал «Пятый канал».

«Я считаю, что семья — это самое главное. Вот это мой выбор: семья — это самое главное в жизни каждого человека», — сказал Метелкин.

Актер отметил, многие люди перестают относиться к этой истине так же, как он сам. Молодое поколение не торопится разделять семейные ценности.

Метелкин признался, что умение людей правильно расставлять приоритеты в жизни принесут ему настоящее счастье. Для самого актера семья и благополучие близких людей важнее, чем его творческая карьера. Он хочет, чтобы родные были счастливы, а дети росли здоровыми, а также получали хорошее образование, которое поможет им идти «по этой жизни», и удовольствие от каждого дня.

В марте 2024 года Александр Метелкин признался, что пробы на главную роль в фильме «Летучий корабль» дались ему тяжело. По словам актера, он был вынужден проходить их более 10 раз, из-за чего у него «опускались руки».

