Тимоти Шаламе о подготовке к роли в фильме «Марти Великолепный»: «Был полон энтузиазма»

Актер Тимоти Шаламе рассказал, что готовился к роли Марти Рейсмана несколько лет

Актер Тимоти Шаламе рассказал о подготовке к главной роли в фильме Джоша Сэфди «Марти Великолепный», которая заняла несколько лет. Слова знаменитости передал «Пятый канал».

По мнению Шаламе, Сэфди предложил ему роль американского чемпиона Марти Рейсмана, поскольку они оба являются истинными жителями Нью-Йорка, а именно такой энергией должен был обладать главный герой проекта. Актер признался, что с радостью согласился работать над кинокартиной.

«Я был полон энтузиазма и страсти, и в итоге я ведь готовился к этой роли несколько лет! И у нас почти братские узы с режиссером Джошем Сэфди — они позволили вытащить из меня нечто такое, чего, как мне кажется, раньше в кино у меня не было», — поделился Тимоти.

По словам актера, к этой роли он подошел «с полным смирением». Главной трудностью для Шаламе стал выбор правильной тональности. Ему необходимо было передать тревожность героя и правдоподобно выдерживать ее на протяжении всех съемок.

Кроме того, знаменитость раскрыл, что еще в 2018 году начал осваивать настольный теннис, чтобы воплотить на экране американского чемпиона.

В декабре 2025 года Тимоти Шаламе посетил премьеру фильма «Марти Великолепный» в компании своей избранницы, модели Кайли Дженнер. Мероприятие прошло в Лос-Анджелесе. Актер вышел в свет в оранжевой рубашке и кожаном костюме, дополнив образ черной сумкой и ботинками. Он обнимал свою спутницу перед фотографами.

Ранее Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер заподозрили в тайной свадьбе.