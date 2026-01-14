«Завидую»: Кудрявцева мечтает о жизни по расписанию Екатерины II

Телеведущая Лера Кудрявцева выразила восхищение организованностью и железной самодисциплиной императрицы Екатерины II. Своими мыслями знаменитость поделилась в Telegram-канале.

По словам Кудрявцевой, жизнь правительницы была четко расписана: она вставала рано — в 5–6 утра, а в поздние годы — в 7 утра. С 8 до 11 утра императрица принимала министров и рассматривала доклады, причем на ее рабочем столе всегда сохранялся идеальный порядок. Обед, ужин и время для отдыха проходили строго по расписанию, а отход ко сну неизменно происходил между 22:00 и 23:00.

«Короче говоря, железная дисциплина. Завидую людям с четким режимом сна. С удовольствием бы так жила, но, видимо, не судьба», — написала Кудрявцева.

Известно, что Лера Кудрявцева провела новогодние праздники с дочерью Марией в Дубае. На прошлой неделе телеведущая опубликовала в личном блоге фото, где позировала в неоново-зеленом купальнике, а ее девочка — в желтом монокини и косынке. Знаменитость была запечатлена с распущенными волосами и без макияжа.

