Кинотеатры сообщили о рекордных сборах за новогодние праздники

По показателям кассы в кинотеатрах минувшие новогодние праздники стали рекордными за всю историю, однако при этом посещаемость остается низкой. Хотя зрителей было больше, чем в прошлом году, их отток продолжает набирать темпы, рассказал НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев.

По словам эксперта, сборы обеспечили три главные премьеры — «Чебурашка», подошедший к отметке в 5 млрд рублей, а также «Простоквашино» и «Буратино», сумевшие преодолеть рубеж в 2 млрд рублей. Это доказывает, что кино остается наиболее массовым видом досуга для жителей, считает Исаев.

Однако, по мнению специалиста, достаточно было включить в репертуар два семейных фильма, так как три релиза «размыли» аудиторию. Важно показывать не только сказки, но и более универсальные картины, чтобы остановить отток зрителей, пояснил он.

«Сказки — это прекрасно, но есть зритель, который хочет смотреть другое кино. И, к сожалению, репертуарное предложение этих новогодних праздников для данной аудитории было крайне скудным», — констатировал эксперт, добавив, что в этом году мало зрителей собрал фильм «Елки», так как лента вышла слабее предыдущих.

Напомним, также Исаев отмечал, что во время новогодних праздников стоимость билетов в кино резко подскочила, что напрямую связано с ростом спроса на сегмент развлечений. В ближайшее время цены будут корректироваться и постепенно поползут вниз, пообещал он.

