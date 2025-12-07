На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Колокольников объяснил, почему продолжает сниматься в России

Актер Колокольников заявил, что продолжает сниматься в России из-за культурной среды
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Актер Юрий Колокольников в подкасте Александра Соколовского объяснил, почему продолжает сниматься в России, несмотря на успешные проекты за рубежом. Его слова «Газете.Ru» передали в пресс-службе Соколовского.

Колокольников родился в СССР, затем переехал в Канаду и потом вернулся в Россию. По словам актера, он всегда ощущал себя «своим среди чужих и чужим среди своих». Со временем он понял, что ему легко адаптироваться в любой стране.

«Но все-таки моя культурная среда — русскоязычная, это фундамент, в котором я развиваюсь и продолжаю развиваться. Она мне, наверное, все-таки ближе», — отметил артист.

Колокольников добавил, что не пытается преуспеть в кинематографе определенной страны. Для него важнее реализация и сама работа.

«Если есть интересная работа, например в России, просто нужно работать. Ставку надо делать не на то, где ты находишься, а на то, чтобы быть в движении, работать. Это работает на все стороны», — рассказал актер.

Колокольников уточнил, что фундаментальный процесс съемок во всех странах одинаков, ключевое отличие связано с конкуренцией в индустрии. Как отметил актер, на Западе более масштабные бюджеты. А в России, по словам артиста, нехватка кадров и ограниченные средства заставляют кинематографистов искать нестандартные решения.

«Когда у тебя потрясающий художник, он не хуже любого оскаровского, но у него нет таких больших бюджетов, поэтому приходится что-то придумывать, выковыривать», — поделился Колокольников.

Ранее звезда сериала «Очень странные дела» получил травму на съемках.

