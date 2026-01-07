Размер шрифта
Звезда «Мухтара» раскрыл свои традиционные ценности

Актер Александр Носик назвал семью своей главной ценностью
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актер Александр Носик в интервью Вячеславу Манучарову назвал традиционные ценности общечеловеческими.

«Нравственные ценности – они и есть традиционные. Они общечеловеческие. Слово «традиция» там – это масло масляное», — заявил артист.

Носик признался, что семья является его одной из главных жизненных ценностей. Для артиста важно проводить время со своей двухлетней дочерью. Актер перестал брать корпоративы в праздничное время, чтобы проводить больше времени со своим ребенком.

Звезда «Мухтара» также выступил за открытый и честный мир, взаимопонимание и взаимоуважение. Он отметил, что для него ценно не воровать, не предавать и стараться не обманывать.

«Если бы я был таким чистеньким, я бы сейчас был под потолком, потому что были бы крылья и нимб. Я обычный человек. Я завидую, злюсь, срываюсь, манипулирую. Я все это вижу, знаю, чувствую. Но, по крайней мере, я отдаю отчет, что это делаю. И стараюсь год от года хоть как-то научиться этим управлять, регулировать и не допускать», — признался актер.

