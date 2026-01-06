«Бойцам респект»: театр Кирилла Ганина — о рейде силовиков на «голую» постановку

Размер шрифта
В московском театре Кирилла Ганина не нашли нарушений во время рейда из-за новогодней постановки с эротическим уклоном. Об этом «Газете.Ru» заявил руководитель учреждения и автор пьесы Алексей Филатов, отметив, что проверка была организована из-за клеветы в адрес театра.

«Силовики приходили. Ничего незаконного у нас не выявлено. Это и не удивительно, ибо законодательство мы соблюдаем. К полиции у нас нет никаких претензии. Все было проведено аккуратно и грамотно. Бойцам огромный респект. Все это произошло из-за клеветы в наш адрес. Но опергруппа в этом быстро разобралась. Так что все в порядке», — заявил он.

На уточняющий вопрос корреспондента «Газеты.Ru» об обвинениях в отношении организаторов мероприятия Филатов подтвердил, что они не предъявлялись.

«Правильно понимаете», — сказал он.

6 января Telegram-канал 112 сообщил, что в театре Кирилла Ганина в Москве прошел рейд силовиков из-за новогодней постановки эротической направленности «НеДетская елка 6». По данным канала, во время спектакля голые актеры раздевали зрителей. Уточнялось, что семеро организаторов, один из которых нелегально находится в РФ, задержаны и будут наказаны за мелкое хулиганство.

Ранее Цыганова сравнила «голую» новогоднюю постановку в Москве с идеологической диверсией.

