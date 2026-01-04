Ди Каприо не может вылететь на фестиваль из-за ограничений на авиасообщение с Венесуэлой

Актер Леонардо Ди Каприо пропустит гала-концерт кинофестиваля в Палм-Спрингс из-за ограничений на авиасообщение с Венесуэлой. Об этом сообщает Variety

Ди Каприо должен был получить премию Desert Palm Achievement Award за роль в фильме «Одна битва за другой». Однако, как стало известно зарубежным СМИ, обладатель «Оскара» не смог покинуть Сен-Бартелеми из-за ограничений на полеты в этом районе, введенных после международного конфликта.

«Леонардо Ди Каприо не сможет лично присутствовать на церемонии из-за непредвиденных проблем с поездкой и ограниченного воздушного пространства. Нам будет не хватать его личного присутствия, но для нас большая честь отметить его исключительную работу и неоценимый вклад в кинематограф. Его талант и преданность своему делу продолжают вдохновлять, и мы рады вручить ему сегодня вечером награду Desert Palm Achievement Award», — сообщил представитель Международного кинофестиваля в Палм-Спрингс.

Международный аэропорт Палм-Спрингс опубликовал заявление в X, в котором сообщил, что вылетающие рейсы задерживаются.

