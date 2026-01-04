Размер шрифта
Прилучный признался, что потерял почти всех друзей: «Количество сократилось до двух»

Актер Павел Прилучный в разговоре с изданием «7 дней» откровенно рассказал, что за последние годы у него заметно сократилось количество друзей.

«Не хочу вдаваться в подробности. У меня осталось два друга, два Андрея. Они ко мне приехали, когда мне было тяжело, и практически всю пандемию со мной просидели. Хотя у них были свои проблемы. Ддумал, что у меня двадцать друзей, но в моей жизни так произошло, что их количество сократилось до двух», — поделился артист.

По словам Прилучного, сам он незамедлительно готов прийти на помощь своим друзьям несмотря ни на что. Актер уверен, что мужская дружба проверяется в трудной ситуации, и настоящий друг должен уметь поддержать любого мужчину.

«До сих пор, если что-то случается, мы всегда приходим друг другу на помощь, всегда поддерживаем, даже в каких-то бытовых вопросах. Машину одолжить, кого-то заселить… Мы уже все взрослые люди, я самый младший из ребят, но каждый год мы встречаем обязательно вместе Новый год», — рассказал звезда «Мажора».

Ранее Прилучный «дал себе слово» больше не проводить новогодние корпоративы.

