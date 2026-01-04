Размер шрифта
Прилучный «дал себе слово» больше не проводить новогодние корпоративы

Актер Павел Прилучный отказался от новогодних корпоративов
Актер Павел Прилучный в интервью изданию «7 дней» признался, что больше не намерен проводить новогодние корпоративы даже за внушительные гонорары.

Артист рассказал о случае, когда вел корпоратив под Новый год. Однако после этого он «дал себе слово» не выступать в праздник.

«Однажды я согласился на корпоратив 31 декабря. Это был, кажется, год Петуха, мне было лет пятнадцать, я тогда учился на первом курсе Новосибирского театрального училища. Я вел вечер, а мои однокурсники подготовили праздничные выступления. Помню, я стоял, шутил, что-то говорил и смотрел на людей, которые сидят за столиками, едят, общаются. И в какой-то момент понял, что вообще здесь не нужен, меня никто не слышит. Тогда что я тут делаю? Почему я сейчас здесь нахожусь, а не со своей семьей, которой я по-настоящему необходим?» — поделился артист.

Прилучный отметил, что теперь всегда проводит новогодние праздники вместе с семьей. Он рассказал, что 1 января вместе с детьми всегда ходит в театр на спектакли.

«Я всегда уделяю время семье, нахожу такую возможность. Сейчас я уже в том статусе и возрасте, когда имею право просить поставить какие-то ограничения в свой график, естественно, не в ущерб для производства и для близких», — признался актер.

