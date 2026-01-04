Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар США по ВенесуэлеПереговоры о мире на Украине

Буланова о поступлении в минский вуз: «Только получила студенческий билет»

Певица Татьяна Буланова заявила, что ей интересно учиться в минском вузе
Владимир Астапкович/РИА Новости

Певица Татьяна Буланова в беседе с «Пятым каналом» раскрыла подробности поступления в минский вуз.

«Я буду учиться по индивидуальному плану. Там очень интересные дисциплины: психология, история искусств и, например, история живописи. Мне правда все это очень нравится», — поделилась артистка.

Буланова заверила, что будет приезжать в университет на занятия. Также она пока не получает домашние задания.

«Я только получила студенческий билет. Меня зачислили на первый курс. В будущем, конечно, будет и домашнее задание», — рассказала певица.

О том, что Татьяна Буланова поступила в минский вуз, стало известно в декабре 2025 года. Буланова будет учиться по индивидуальному направлению. Она будет изучать психологию, историю искусств и живописи.

18 ноября 2025 года актер Артур Базинян обвинил директора Булановой в насилии по отношению к ее завирусившимся танцорам. Он утверждает, что муж и жена Алена и Максим Алалыкины решили уйти из команды певицы после того, как между ними и новым директором артистки Сергеем якобы произошел серьезный конфликт, в ходе которого директор применил физическую силу по отношению к Алене.

Ранее Прилучный «дал себе слово» больше не проводить новогодние корпоративы.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27557677_rnd_2",
    "video_id": "record::b407e94e-2dbf-498d-b499-5e49e1150ecd"
}
 
Теперь вы знаете
Свинцовые белила и ректальные свечи из радия: какие яды люди использовали в быту, пока наука не шагнула вперед
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+