Буланова о поступлении в минский вуз: «Только получила студенческий билет»

Певица Татьяна Буланова заявила, что ей интересно учиться в минском вузе

Певица Татьяна Буланова в беседе с «Пятым каналом» раскрыла подробности поступления в минский вуз.

«Я буду учиться по индивидуальному плану. Там очень интересные дисциплины: психология, история искусств и, например, история живописи. Мне правда все это очень нравится», — поделилась артистка.

Буланова заверила, что будет приезжать в университет на занятия. Также она пока не получает домашние задания.

«Я только получила студенческий билет. Меня зачислили на первый курс. В будущем, конечно, будет и домашнее задание», — рассказала певица.

18 ноября 2025 года актер Артур Базинян обвинил директора Булановой в насилии по отношению к ее завирусившимся танцорам. Он утверждает, что муж и жена Алена и Максим Алалыкины решили уйти из команды певицы после того, как между ними и новым директором артистки Сергеем якобы произошел серьезный конфликт, в ходе которого директор применил физическую силу по отношению к Алене.

