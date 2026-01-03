Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака на резиденцию ПутинаУдар США по ВенесуэлеПереговоры о мире на Украине

Профессор Флитвик из «Гарри Поттера» раскрыл главное отличие сериала от фильма

Актер Уорвик Дэвис: сериал «Гарри Поттер» будет с большей детализацией
HBO

Актер Уорвик Дэвис, сыгравший профессора Флитвика в «Гарри Поттере», рассказал о производстве одноименного сериала. Его слова цитирует Deadline.

Дэвис, который вернулся к своей роли и в сериале, раскрыл главное отличие двух проектов.

«Сейчас я работаю над сериалом, но не могу сказать вам ничего, кроме того, что мы пересказываем эти замечательные истории, но с большей глубиной и детализацией, чем раньше. Это очень точная адаптация книги», — заявил артист.

По словам Дэвиса, он находит странным некоторые моменты на съемочной площадке.

«Очевидно, что мы рассказываем одну и ту же историю, поэтому на съемочной площадке мы переживаем похожие моменты. Но странно снова оказаться в тех же студиях и делать все то же самое, потому что в Ливсдене мы снимали фильмы», — объяснил он.

55-летний Дэвис снялся в роли Флитвика во всех восьми фильмах о Гарри Поттере. Он также появляется в оригинальной экранизации романов Джоан Роулинг в роли Грипхука — гоблина, работающего в волшебном банке Гринготтс.

Премьера сериала по «Гарри Поттеру» от HBO запланирована на начало 2027 года. Шоу будет состоять из семи сезонов, в соответствии с количеством романов в цикле. Роли Гарри, Рона и Гермионы исполнят молодые актеры Доминик Маклафлин, Аластер Стаут и Арабелла Стэнтон.

Ранее оскароносный композитор бойкотировал центр, переименованный в честь Трампа.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27553975_rnd_7",
    "video_id": "record::701085ac-d747-421e-84a7-43c885a618e9"
}
 
Теперь вы знаете
Почему лед в коктейле не тонет и скрипит дверь: фундаментальная физика в быту
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+