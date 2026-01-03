Размер шрифта
Солист «Иванушек International» пожаловался на отсутствие подарков в Новый год

Певец Кирилл Туриченко признался, что с детства не получает подарки на Новый год
Роман Владимиров/РИА «Новости»

Звезда «Иванушек International» рассказал, что последний хороший подарок на Новый год получил еще в детстве. Он признался «Газете.Ru», что, повзрослев, стал сам делать сюрпризы.

31 декабря Туриченко традиционно провел на сцене. Он поделился, что уже много лет встречает Новый год на работе, поэтому с семьей он отмечает Старый Новый год.

«Новогодняя традиция у нас одна. Когда у меня есть шанс не работать в этот день, это собраться всей семьей. Мы готовим вместе новогодние блюда. Должно в доме пахнуть мандаринами. Но, к сожалению, я уже привык, что много лет нахожусь на сцене. И в этом году у нас тоже концерты. Поэтому традиционно мы встречаем уже Старый Новый год», – рассказал певец.

По словам Туриченко, во взрослом возрасте он уже перестал получать подарки на Новый год. Однако артист продолжает верить в чудо и собирается рассказывать о Деде Морозе своему будущему ребенку.

«В детстве я получил какую-то очень красивую игру. Дед Мороз подарил. А позже подарков уже не было. Я стал старше и начал дарить их сам. Конечно, ребенку будем рассказывать про Деда Мороза. Мы верим в чудо. Более того, мы будем писать письмо Деду Морозу», — отметил Кирилл Турченко.

Ранее Кирилл Туриченко признался, что делает ремонт в детской после гендерпати.

