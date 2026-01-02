Полина Диброва о непростых временах в браке: «Никто не застрахован»

Модель Полина Диброва во время подкаста «Разбери меня» рассказала, что начала зарабатывать деньги ради подушки безопасности.

«В браке с Дмитрием у нас были разные времена. Бывали моменты, когда прям было непросто. Но я создала этот клуб, чтобы в том числе поддерживать семью, потому что понимала, что у нас трое сыновей. Я должна была тоже создать некую подушку безопасности для себя в будущем. Я же не знала, как дальше будет развиваться ситуация, никто ни от чего не застрахован. Мог уйти и Дмитрий, могла уйти и я, и я могла остаться с детьми», — поделилась звезда.

Экс-супруга Дмитрия Диброва заверила, что сейчас может обеспечить себя и сыновей. Однако она признает, что функция заработка для семьи всегда была на бывшем муже. Также модель вспомнила, что Дибров всегда баловал ее подарками.

«Дима действительно часто мне преподносил подарки. Причем он всегда попадал в точку. Он любил меня наряжать, приносил сумки с одеждой, и всегда все абсолютно точно садилось на меня. Он всегда делал все, чтобы я купалась в его внимании. Я была замужем и никогда не хотела перетягивать одеяло на себя. У меня есть муж, который зарабатывает, а я, собственно, занимаюсь тем, что покупаю себе что-то, немножко в кошелек откладываю», — поделилась она.

Дибровы официально развелись в сентябре 2025 года. По словам блогерши, они расстались, как цивилизованные люди, сохраняя уважение друг к другу. У модели трое детей от телеведущего: 15-летний Александр, 12-летний Федор и 10-летний Илья. Блогер съехала из дома, где жила с мужем, но арендовала особняк в том же поселке. По словам знаменитости, она хотела, чтобы сыновья могли беспрепятственно видеть обоих родителей в любое время.

У нынешнего избранника Дибровой Товстика шестеро детей. Бизнесмен недавно официально расторг брак с женой Еленой. Модель отмечала, что они дали с возлюбленным друг другу обещание — с честью пройти развод и только после этого построить совместную жизнь.

