Новогодние стенгазеты ОКБ №1 об освоении космоса покажут на выставке

В Музее космонавтики откроется выставка «Девять лет девятого отдела» — проект, основанный на уникальном комплексе предметов, поступивших в коллекцию музея в 2023 году. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба музея.

Выставка исследует комплекс ценных артефактов эпохи — масштабных новогодних стенгазет, выпускавшихся сотрудниками Особого конструкторского бюро № 1 (ОКБ-1) на протяжении одиннадцати лет с 1962 по 1974 год. Сотрудники ОКБ-1, которое сегодня носит название Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королева (РКК «Энергия» им. С.П. Королева), во главе с Главным конструктором Сергеем Королевым создали мощные ракеты-носители и запустили в космос первый спутник, первых животных и людей, первые автоматические межпланетные станции — открыли человечеству путь в космическое пространство. Газеты представляли в юмористической форме итоги работы коллектива за год: все успехи, неудачи и перипетии этого сложного пути.

Коллекция Музея космонавтики

Стенгазеты выпускались на секретном режимном предприятии, не предназначались для широкой публикации и стали свидетельством процессов, скупо отраженных в других источниках. Каждый выпуск сохранил важнейшие подробности работы над космическими проектами или свидетельство событий мировой космонавтики, как например, детали производства кораблей «Восток», автоматических спутников и лунных кораблей, принятие лунной программы, разработка ракеты Н1, проект лунного облётного корабля 7К-Л1 с ракетой-носителем «Протон», высадка американцев на Луну, разработки долговременных орбитальных станций и многое другое. Особенно ценными для исследователей являются сюжеты, где иносказательно сохранена история создания важнейших проектов отечественной космонавтики – тяжелого межпланетного корабля (ТМК) для полетов на Луну и Марс. В 1974 году, после прекращения разработки проекта и его закрытия, все документы по нему были уничтожены.

Стенгазеты поступили в фонды музея в 2023 году от одного из авторов и членов редколлегии стенгазет, сотрудника ОКБ-1, космонавта-испытателя, ведущего конструктора пилотируемых космических комплексов для полета на Луну и комплекса «Энергия-Буран», заслуженного инженера России Владимира Евграфовича Бугрова (р. 1933). Бугров — автор двух книг по истории отечественной космонавтики: «Марсианский проект С.П. Королева» и «Советская и российская космонавтика», в последней из которых он, в частности, описал процесс подготовки и редактуры газет, реакцию руководителей и сотрудников ОКБ-1.

Выставка открыта с 30 декабря 2025 года по 12 апреля 2026 года.

Ранее в Музее космонавтики открылась выставка «Настоящий друг Олег Артемьев».