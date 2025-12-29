Буланова о секрете стройности в новогодние праздники: «Просто не жрать»

Размер шрифта
Певица Буланова: контроль за питанием помогает поддерживать форму в праздники
Владимир Астапкович/РИА Новости

Заслуженная артистка России Татьяна Буланова призналась, что контроль за питанием и привычка «не переедать» помогают ей сохранять фигуру в новогодние праздники. Об этом она рассказала «Пятому каналу».

«Не жрать. Просто не жрать», — поделилась она.

По ее словам, она следит за своим весом постоянно с 20 лет. Певица отметила, что всегда была немного полной, поэтому это помогает ей легче держать себя в руках.

«Потому что я была всегда такая немножко в теле. И мне легко держать себя в руках, потому что я к этому привыкла», — пояснила Буланова.

Она добавила, что инъекции для похудения не помогли ей добиться нужного эффекта.

Дочь народной артистки России Валерии до этого показала фигуру после похудения. Продюсер Шена Шульгина снялась в обтягивающих велосипедках и футболке в зале после тренировки, показав свой пресс.

Бизнесвумен с недавнего времени живет в Дубае. Артистка признавалась подписчикам, что после 30 лет ей стало гораздо сложнее худеть, и ее это не радует. Чтобы избавиться от лишних килограммов, она отказалась от алкоголя и начала строже контролировать питание. Шульгина смогла добиться хороших результатов, которые старается удерживать.

Ранее Анна Семенович рассказала о своем процессе похудения.

