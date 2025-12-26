«Мираж» о неутешительном будущем российского шоу-бизнеса: «Мы в вакууме»

Лидер группы «Мираж» дал неутешительный прогноз музыкальной индустрии в России. Обеспокоенность будущим отечественного шоу-бизнеса он выразил в беседе с «Газетой.Ru».

По мнению Горбашова, в России нет музыкальной индустрии в западном понимании этого слова и нет предпосылок для ее возникновения.

«Наш шоу-бизнес больше похож не на индустрию, а на стихийный рынок 90-х: у каждого исполнителя есть директор, который, как это и положено на базаре, торгует своим товаром, всячески расхваливая его и набивая цену. Нет никаких четких принципов, гарантий и правил. В западных странах концертная работа — это отлаженный механизм, в котором крутятся огромные по нашим меркам деньги. Большие артисты ездят в большие туры, в которых все четко распланировано и расписано, где застрахованы риски организаторов и жизни артистов», — поделился он.

Нынешняя ситуация в отечественном шоу-бизнесе не вызывает у музыканта оптимизма.

«Мы сейчас находимся практически в вакууме. К нам перестали приезжать на гастроли зарубежные звёзды, и это очень печально. Музыканты и прокатчики варятся в собственном соку, а на западе за это время все ушло далеко вперед, в первую очередь технологически. Для музыканта вообще помимо личных занятий и репетиций невероятно важно посещать выступления актуальных артистов — это мотивирует, развивает, рождает творческие идеи. Очень хотелось бы надеяться, что ситуация изменится», — заключил он.

Накануне организатора шести концертов Маргариты Суханкиной в Подмосковье индивидуального предпринимателя А.А. Товмасяна обязали выплатить 16 миллионов 989 тысяч рублей компании «Мираж-Медиа».

Ранее популярная певица рассказала, как лечится от шопоголизма.