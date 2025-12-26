Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

«Мираж» о неутешительном будущем российского шоу-бизнеса: «Мы в вакууме»

Музыкант Горбашов выразил обеспокоенность будущим шоу-бизнеса в России
Группа «Мираж»
Пресс-служба группы «Мираж»

Лидер группы «Мираж» дал неутешительный прогноз музыкальной индустрии в России. Обеспокоенность будущим отечественного шоу-бизнеса он выразил в беседе с «Газетой.Ru».

По мнению Горбашова, в России нет музыкальной индустрии в западном понимании этого слова и нет предпосылок для ее возникновения.

«Наш шоу-бизнес больше похож не на индустрию, а на стихийный рынок 90-х: у каждого исполнителя есть директор, который, как это и положено на базаре, торгует своим товаром, всячески расхваливая его и набивая цену. Нет никаких четких принципов, гарантий и правил. В западных странах концертная работа — это отлаженный механизм, в котором крутятся огромные по нашим меркам деньги. Большие артисты ездят в большие туры, в которых все четко распланировано и расписано, где застрахованы риски организаторов и жизни артистов», — поделился он.

Нынешняя ситуация в отечественном шоу-бизнесе не вызывает у музыканта оптимизма.

«Мы сейчас находимся практически в вакууме. К нам перестали приезжать на гастроли зарубежные звёзды, и это очень печально. Музыканты и прокатчики варятся в собственном соку, а на западе за это время все ушло далеко вперед, в первую очередь технологически. Для музыканта вообще помимо личных занятий и репетиций невероятно важно посещать выступления актуальных артистов — это мотивирует, развивает, рождает творческие идеи. Очень хотелось бы надеяться, что ситуация изменится», — заключил он.

Накануне организатора шести концертов Маргариты Суханкиной в Подмосковье индивидуального предпринимателя А.А. Товмасяна обязали выплатить 16 миллионов 989 тысяч рублей компании «Мираж-Медиа».

Ранее популярная певица рассказала, как лечится от шопоголизма.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27510583_rnd_5",
    "video_id": "record::2daf170f-acd8-4855-838d-376ae7c7784e"
}
 
Теперь вы знаете
Строгий костюм и кальмары в Новый помешают разбогатеть. Как встречать Красную Лошадь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+