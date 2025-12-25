В Москве простились с народным артистом Анатолием Лобоцким

В Москве в Театре Маяковского завершилось прощание с народным артистом России Анатолием Лобоцким. Об этом сообщает РИА Новости.

Художественный руководитель Московского академического театра имени Владимира Маяковского Егор Перегудов заявил, что театр потерял «большого артиста» «незаслуженно рано».

«Мы потеряли большого человека. То, как он относился к театру, он был смыслообразующим звеном и в театре, и в нашей жизни», — сказал Перегудов.

В театр пришли близкие, коллеги и поклонники Лобоцкого, чтобы проститься с ним. Церемония прощания сопровождалась видеорядом с фотографиями из профессиональной жизни артиста и личных архивов. Также показывались отрывки из его театральных выступлений. Семья Лобоцкого попросила воздержаться от съемок на церемонии прощания. Театр поддержал желание родственников и не стал проводить аккредитацию операторских групп, но сама церемония проходила в открытом формате.

Лобоцкий ушел из жизни 20 декабря в возрасте 66 лет. Его похоронят на Троекуровском кладбище.

