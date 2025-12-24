Большой театр почтил память Сергея Баневича оперой

Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) посвятит памяти композитора Сергея Баневича показы декабрьские и январские оперы «История Кая и Герды». Об этом представители театра сообщили в Telegram-канале.

В коллективе Большого театра сообщили, что скорбят и выражают искренние соболезнования родным и близким Баневича. «История Кая и Герды» — одна из самых известных опер композитора.

«Для Большого театра Сергеем Петровичем была сделана эксклюзивная версия партитуры, дописано несколько новых музыкальных номеров. Был добавлен новый персонаж — Фонарщик, который выступает в качестве рассказчика и комментирует события, представляя в доступной для ребенка форме философский пласт оперы», — рассказали в театре.

Сергея Баневича не стало в возрасте 84 лет 21 декабря. Его музыка звучит в фильмах «Никколо Паганини», «Завещание профессора Доуэля», «Женский роман», «Агитбригада «Бей врага!»», «Две женщины» и телеспектакле «Пиквикский клуб».

