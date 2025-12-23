На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Николай Солодников рассказал, куда поехать в Россию за зимним уютом

Блогер Николай Солодников назвал Ростов-на-Дону идеальным местом для зимнего уюта
true
true
true
close
Yuri-D3/Shutterstock/FOTODOM

Блогер и журналист Николай Солодников в беседе с «Газетой.Ru» поделился своими любимыми местами в России.

Гостям и жителям Москвы Солодников посоветовал посетить Нескучный сад, Вознесенский переулок и мастерскую Лазаря Гадаева. В первой он нашел собственное убежище посреди большого города.

«Зимой снег хрустит под ногами, и все вокруг как в сказке. Я люблю приходить сюда с кофе, вдыхать влажный воздух и забывать обо всем», — поделился журналист.

За аутентичной Россией Солодников предложил поехать в Суздаль. Там люди смогут переночевать в усадьбах и купеческих домах с печью, винтажным текстилем, садом и террасой.
В северной столице Солодников любит бывать в Летнем саду и на Преображенской площади. Первую локацию он советует посетить в будние дни.

«В будние зимние дни, когда людей особенно мало, твоими спутниками становятся только тени от статуй и деревьев. А рядом тихо течет Фонтанка. Постою, посмотрю в сторону Михайловского замка, допью кофе и домой», — рассказал блогер.

По словам Солодникова, для семейного отдыха подходит театр «Кукольный формат», а полакомиться лучшей шавермой можно на улице Пестеля.

Солодников также посоветовал совершить путешествие в Калининградскую область. Посетить побережье Балтики, увидеть своими глазами дюны Куршской косы и поесть локальную кухню.
Блогер назвал Ростов-на-Дону идеальным местом для зимнего уюта. Также он выделяет еще один южный город — Астрахань.

Как отметил Солодников, Нижний Новгород наполнен не только архитектурным и живописным искусством, но и стрит-артом. Он предложил посетить Нижегородский художественный музей, а также насладиться видами на Верхне-Волжской набережной.

Ранее Анна Asti открыла бар в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Россияне жалуются на потерю зрения после гриппа. Как в этом состоянии себе помочь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами