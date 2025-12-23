Николай Солодников рассказал, куда поехать в Россию за зимним уютом

Блогер и журналист Николай Солодников в беседе с «Газетой.Ru» поделился своими любимыми местами в России.

Гостям и жителям Москвы Солодников посоветовал посетить Нескучный сад, Вознесенский переулок и мастерскую Лазаря Гадаева. В первой он нашел собственное убежище посреди большого города.

«Зимой снег хрустит под ногами, и все вокруг как в сказке. Я люблю приходить сюда с кофе, вдыхать влажный воздух и забывать обо всем», — поделился журналист.

За аутентичной Россией Солодников предложил поехать в Суздаль. Там люди смогут переночевать в усадьбах и купеческих домах с печью, винтажным текстилем, садом и террасой.

В северной столице Солодников любит бывать в Летнем саду и на Преображенской площади. Первую локацию он советует посетить в будние дни.

«В будние зимние дни, когда людей особенно мало, твоими спутниками становятся только тени от статуй и деревьев. А рядом тихо течет Фонтанка. Постою, посмотрю в сторону Михайловского замка, допью кофе и домой», — рассказал блогер.

По словам Солодникова, для семейного отдыха подходит театр «Кукольный формат», а полакомиться лучшей шавермой можно на улице Пестеля.

Солодников также посоветовал совершить путешествие в Калининградскую область. Посетить побережье Балтики, увидеть своими глазами дюны Куршской косы и поесть локальную кухню.

Блогер назвал Ростов-на-Дону идеальным местом для зимнего уюта. Также он выделяет еще один южный город — Астрахань.

Как отметил Солодников, Нижний Новгород наполнен не только архитектурным и живописным искусством, но и стрит-артом. Он предложил посетить Нижегородский художественный музей, а также насладиться видами на Верхне-Волжской набережной.

