В России выйдет документальный сериал о тайнах русских сказок

В Okko 23 декабря выйдет документальный сериал «Русские народные. Вся правда о сказках», приуроченный к премьере второго сезона сказочного комедийного детектива «Волшебный участок». Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Пятисерийное исследование раскроет скрытые смыслы и исторические корни русского фольклора. Главный герой сериала — Леха Попов, которого играет Николай Наумов, — в документальном формате погрузится в мир народных сказок, чтобы разгадать их происхождение.

«Мы привыкли считать, что сказки — это просто выдуманные истории, созданные исключительно для того, чтобы развлекать ими детей на ночь. На самом деле все гораздо сложнее. Порой сказки говорят о наших предках и прошлом намного больше, чем официальная история и исследования экспертов. В них скрыто так много загадок и тайн, что разгадать их не получилось у десятков предыдущих поколений и они оставили эту задачу для нас», — говорится в сообщении.

Зрители узнают происхождение сюжетов, причины сочетания доброты и жестокости, а также истоки образов Бабы-Яги, Кощея, Змея Горыныча и других. В проекте также рассматривается, кто стоит за героями вроде Ильи Муромца, Емели и Ивана-дурака, какова роль женских персонажей и почему лесные звери наделены человеческими чертами.

Визуально сериал выполнен в стилистике иллюстратора русских сказок Ивана Билибина. Для создания полностью нарисованного пространства использовался ИИ для усиления эффекта погружения в сказочный мир.

Документальный проект сняли компании Pro100 Media и Magnum.999. Режиссером выступил Эльдар Мусин, сценарий написали Михаил Рольник и Федор Тимофеев, а в качестве генеральных продюсеров проект возглавили Анастасия Евтушенко, Антон Кораблев, Сергей Шишкин, Гавриил Гордеев и Владимир Тодоров.

Главными «рассказчиками» стали фигуры классиков фольклористики — Александр Афанасьев и Владимир Пропп. Их роли озвучили дикторы Петр Гланц и Сергей Чихачев.