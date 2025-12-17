Киркоров выступил против травли Долиной: «Она одинокая женщина»

Певец Филипп Киркоров выступил против травли народной артистки Ларисы Долиной. Его слова передает kp.ru.

«Ну да, произошла нестандартная ситуация, но она одинокая женщина, бабушка, мама, она женщина, в конце концов. Такие проклятия, которые посылают, такая травля, которую ей устроили, — это недопустимо», — заявил исполнитель.

Киркоров возмутился коллегам, которые «топчутся» на имени Долиной. Артист считает, что они делают это из зависти. Он назвал Долину выдающейся артисткой и педагогом. По мнению певца, карма рано или поздно расставляет все по местам.

«Пусть это решает суд, пусть это решают другие органы. Осуждать человека за то, что она где-то что-то сделала, по их мнению, не так, ну не с такой злостью и агрессией», — отметил артист.

В августе 2024 года певица продала свою квартиру, а вырученные от продажи деньги перечислила мошенникам, которые представились сотрудниками правоохранительных органов. Сделку впоследствии признали недействительной, вернув квартиру артистке. В результате покупательница Полина Лурье осталась без денег и жилья.

16 декабря 2025-го в ВС России прошло рассмотрение жалобы Полины Лурье по делу о приобретении московской квартиры у Долиной. Суд постановил пока оставить право собственности на жилье за Лурье. Дело о продаже недвижимости отправлено на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию.

Ранее сообщалось, что Долина не стала менять концертный график после потери квартиры.