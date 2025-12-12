На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Живую надувную куклу» нашли мертвой под окнами отеля в Таиланде

33-летняя блогерша Мария Магдалина упала с балкона отеля и скончалась
Мексиканскую блогершу и модель Дениз Ивонн Джарвис Гонгору, которая вела соцсети под псевдонимом »Мария Магдалина», нашли мертвой в Таиланде. Об этом сообщает Daily Mail.

33-летняя Дениз упала с балкона девятого этажа отеля в курортном городе Патонг на острове Пхукет, ее тело нашли под окнами здания на парковке отеля. Точная причина смерти пока неизвестна.

У Дениз было около полумиллиона подписчиков в социальных сетях — поклонников привлекала любовь девушки к экстремальным пластическим операциям, из-за которых в прессе ее иногда называли «живой надувной куклой».

Свою первую операцию по увеличению груди девушка сделала в возрасте 21 года в Мексике у стоматолога, вмешательство оказалось неудачным и потребовало исправления. Затем последовали подтяжка бровей, липосакция лица и тела, многочисленные операции по изменению формы носа и груди, установка виниров, пластика «кошачьи глаза», силиконовые инъекции в ягодицы и многое другое.

Впервые о ней стало известно в 2018 году после того, как Дениз перенесла опасную для жизни операцию по увеличению гениталий с помощью филлеров.

«Я чуть не умерла во время процедуры. Мне пришлось сделать два переливания крови», — рассказывала девушка потом.

Впоследствии она еще несколько раз едва не умерла на операционном столе, а также боролась с язвами в области ягодиц. Некоторые из пластических операций Дениз делала в России.

Ранее в Москве нашли тело исполнителя Альберта Комарова.

