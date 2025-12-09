На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Юрист о шансах на лишение Пугачевой звания народной артистки: «Крайне редкая и сложная процедура»

Юрист Кудряшов рассказал, что лишить Аллу Пугачеву звания может только президент
Скажи Гордеевой/YouTube (автор канала Катерина Гордеева (признана в РФ иностранным агентом) признана Минюстом иностранным агентом)

Юрист Александр Кудряшов рассказал, сможет ли глава ФПБК Виталий Бородин лишить Аллу Пугачеву звания народной артистки. В беседе с «Газетой.Ru» он отметил, что это возможно, но процедура сложная, так как указ должен подписать президент.

Адвокат поделился, что для лишения звания народного артиста нужны веские основания. Например, тяжкое преступление или действия, наносящие ущерб авторитету государства.

«Да, лишение звания народного артиста Российской Федерации в принципе возможно, но это крайне редкая и сложная процедура. Звание присваивается указом президента, соответственно, лишить его тоже может только президент. Оформляется это указом. Прямого, детально расписанного закона о лишении почетных званий нет, но на практике и по аналогии с другими государственными наградами возможно лишение: за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, особенно резонансного; за действия, наносящие ущерб авторитету России, ее государственным интересам, а также дискредитирующие государственные награды; при выявлении недостоверных данных, послуживших основанием для присвоения звания (например, подлог, обман). Основанием обычно служит приговор суда, вступивший в законную силу, либо официальные материалы госорганов. По факту, когда появляется основание, профильное ведомство готовит служебные материалы, на имя президента направляется предложение о лишении звания, администрация президента рассматривает вопрос. В случае согласия издается указ президента о лишении звания», — рассказал Александр Кудряшов.

По поводу лишения Аллы Пугачевой звания народной артистки в суд обратился Виталий Бородин. Он считает, что исполнительница осознанно наносит вред российскому обществу и получает деньги за свои публичные высказывания.

Ранее дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте вышла в свет с мужем.

