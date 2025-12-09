Стали известны новые детали судебного спора вокруг квартиры Ларисы Долиной

Перед скандальной продажей квартиры певица Лариса Долина получила от покупательницы аванс в размере 1 млн рублей. Новые подробности дела раскрыты в судебных материалах, с которыми ознакомился Telegram-канал 112.

Покупательница Полина Лурье нашла объявление о продаже квартиры через риелтора Дениса Бурова, который сообщил, что собственницей является медийное лицо. При встрече Лурье передала Долиной аванс и получила расписку. Позже певица не освободила жилплощадь в оговоренный срок, после чего на Лурье стали поступать угрозы от неизвестного лица в Telegram. Также был задержан риелтор Буров, а при попытке посещения квартиры новую собственницу не пустила охрана.

В ноябре суд оставил квартиру Ларисы Долиной, которую та продала под влиянием мошенников, в собственности артистки. При этом покупательнице Полине Лурье деньги не были возвращены, а ее иск оказался отклонен. Пользователи сети раскритиковали решение суда, а также начали отменять артистку, делать с ней мемы и называть «Гринчем, похитительницей новоселья».

5 декабря Долина впервые подробно рассказала, как ее обманули мошенники. Она пообещала вернуть средства покупательнице в полном объеме, но в рассрочку на несколько лет и без учета инфляции.

Ранее Филипп Киркоров поддержал Ларису Долину.