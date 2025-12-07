Налоговая закрыла одну из компаний Филиппа Киркорова

Налоговая закрыла одну из компаний, принадлежащих певцу Филиппу Киркорову. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на юридические документы.

Речь идет об ООО «Филипп Киркоров корпорейшен», зарегистрированном в августе 2019 года в подмосковном Красногорске. В сентябре это юрлицо было исключено из ЕГРЮЛ в связи с наличием недостоверных сведений о нем, отмечают журналисты.

Также из документов следует, что у компании заблокировали банковские счета. Решение было связано с «непредставлением налогоплательщиком-организацией налоговой декларации в течение 20 дней по истечении установленного срока ее представления».

Помимо этого, юридические документы показали, что в отношении организации возбудили три исполнительных производства из-за долгов. В частности, два из них связаны с «иными взысканиями имущественного характера в пользу физических и юридических лиц», еще одно — о взыскании госпошлины. Размер долга составил 68,2 тысячи рублей.

В ноябре Telegram-канал Mash сообщил, что Московский кредитный банк (МКБ) потребовал от певца 12 миллионов рублей и проценты за три года просрочки. По словам представителя народного артиста России, по договоренности с прошлым руководством кредитной организации певец попытался закрыть долг выступлением на новогоднем корпоративе в 2022 году.

Ранее Киркоров отказался от новогодних корпоративов.