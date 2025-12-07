На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Налоговая закрыла одну из компаний Филиппа Киркорова

РИА: налоговая закрыла одну из компаний, принадлежащих Филиппу Киркорову
true
true
true
close
VK Видео

Налоговая закрыла одну из компаний, принадлежащих певцу Филиппу Киркорову. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на юридические документы.

Речь идет об ООО «Филипп Киркоров корпорейшен», зарегистрированном в августе 2019 года в подмосковном Красногорске. В сентябре это юрлицо было исключено из ЕГРЮЛ в связи с наличием недостоверных сведений о нем, отмечают журналисты.

Также из документов следует, что у компании заблокировали банковские счета. Решение было связано с «непредставлением налогоплательщиком-организацией налоговой декларации в течение 20 дней по истечении установленного срока ее представления».

Помимо этого, юридические документы показали, что в отношении организации возбудили три исполнительных производства из-за долгов. В частности, два из них связаны с «иными взысканиями имущественного характера в пользу физических и юридических лиц», еще одно — о взыскании госпошлины. Размер долга составил 68,2 тысячи рублей.

В ноябре Telegram-канал Mash сообщил, что Московский кредитный банк (МКБ) потребовал от певца 12 миллионов рублей и проценты за три года просрочки. По словам представителя народного артиста России, по договоренности с прошлым руководством кредитной организации певец попытался закрыть долг выступлением на новогоднем корпоративе в 2022 году.

Ранее Киркоров отказался от новогодних корпоративов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Вкус не тот. Почему замораживать готовую еду на месяцы — не лучшая затея
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами