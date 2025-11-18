Киркоров попытался закрыть многомиллионный кредит выступлением на корпоративе

Московский кредитный банк (МКБ) потребовал от певца 12 миллионов рублей и проценты за три года просрочки. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По словам представителя народного артиста России, по договоренности с прошлым руководством банка Киркоров попытался закрыть многомиллионный долг выступлением на новогоднем корпоративе в 2022 году.

Известно, что кредит Филипп Киркоров оформил в 2020 году, но не погасил полностью. Позже с его согласия банк передал право взыскания долга АО «Социум трейд», уточняет Mash. Суд о долге пройдет в закрытом режиме.

Накануне стало известно, что Филипп Киркоров пропустит новогодний концертный сезон по неизвестной причине. Об этом сообщил глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин в своем Telegram-канале.

Ранее Ларису Долину упрекнули в издевках над россиянами из-за лотереи.