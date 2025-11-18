На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Киркоров попытался закрыть многомиллионный кредит выступлением на корпоративе

Банк потребовал у певца Киркорова миллионы рублей долга
true
true
true
close
ВГТРК

Московский кредитный банк (МКБ) потребовал от певца 12 миллионов рублей и проценты за три года просрочки. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По словам представителя народного артиста России, по договоренности с прошлым руководством банка Киркоров попытался закрыть многомиллионный долг выступлением на новогоднем корпоративе в 2022 году.

Известно, что кредит Филипп Киркоров оформил в 2020 году, но не погасил полностью. Позже с его согласия банк передал право взыскания долга АО «Социум трейд», уточняет Mash. Суд о долге пройдет в закрытом режиме.

Накануне стало известно, что Филипп Киркоров пропустит новогодний концертный сезон по неизвестной причине. Об этом сообщил глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин в своем Telegram-канале.

Ранее Ларису Долину упрекнули в издевках над россиянами из-за лотереи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами