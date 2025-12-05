На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Костюшкин рассказал, как чуть не сжег квартиру в попытке порадовать мать

Певец Костюшкин признался, что чуть не сжег квартиру в попытке порадовать мать
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Певец Стас Костюшкин признался, что в детстве он чуть не сжег квартиру после неудачной попытки развеселить свою мать перед Новым годом. Об этом он рассказал «Пятому каналу» во время пресс-подхода на новогодней дискотеке «ТАНЦЫ! ЕЛКА! МУЗ-ТВ!».

«Я помню, что один раз маме на Новый год что-то делал. Мы сидели вместе, папы почему-то не было, мы с мамой только были. По ходу, они разводились в этот момент. И как-то все было очень грустно, и я хотел ее развеселить. И развеселил ее тем, что воском поливал на салфетки, и там получались какие-то фигурки. Маму это очень умиляло. Я помню, что она радовалась до тех пор, пока не загорелся стол. И вот когда стол загорелся, закончился, по-моему, Новый год для нас. Потому что все очень испугались, чуть не сожгли квартиру», — поделился певец.

Он добавил, что родители не дарили ему подарки ни на день рождения, ни на Новый год, поскольку его детство «было не слишком богатое». По его словам, теперь во взрослом возрасте он также не отмечает свой день, чем злит свою супругу.

В августе Стас Костюшкин рассказал, что попробовал себя в роли актера и снялся в фильме «Атель-Матель». Роль певца стала дебютной в полнометражном кино. В проекте также сыграла супруга исполнителя Юлия. Артист пришел на премьеру картины с женой и детьми.

Костюшкин отметил, что на съемочной площадке ему помог актер Ян Цапник. По словам певца, коллега по проекту поддерживал его, как мог.

Ранее в сети появилось редкое фото Стаса Костюшкина с тремя сыновьями.

