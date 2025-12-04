На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Актриса Пахомова рассказала, что должна была подраться с волками на съемках

Актриса Ангелина Пахомова раскрыла, что ей предлагали сняться в фильме с волками
true
true
true
close
Владимир Федоренко/РИА Новости

Актриса Ангелина Пахомова рассказала в интервью «Пятому каналу», что однажды должна была сняться в сцене с живыми волками.

Пахомова рассказала, что в ее карьере было большое количество съемок, во время которых ей необходимо было исполнять различные трюки и участвовать в экшн-сценах.

«В один раз я должна была сниматься с волками, но я подумала: «Слава богу, этого не случилось». Потому что мало ли, меня бы сейчас не было с вами здесь», — поделилась актриса.

По словам Пахомовой, во время съемок в фильме «Трофей» ей предстояло подраться с волками, но в итоге этого не произошло. Актриса отметила, что до того, как работа над сценой была отменена, ей со съемочной командой даже довелось съездить к хищникам и погладить их.

Ангелина Пахомова снималась в таких картинах, как «Дорогая, я больше не перезвоню», «Я ничего не помню», «Черное облако» и других.

Ранее Юлия Пересильд поставила себе жесткий запрет на фильмы про космос.

