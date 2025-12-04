«Мое имя опорочено»: российский блогер требует извинений от команды Киркорова

Блогер Суад Муратович после драки с концертным директором Филиппа Киркорова Максимом Ситником потребовал принести ему публичные извинения. В беседе с 360.ru он сообщил, что представитель певца пригласил его на встречу для разрешения конфликта.

«Я ему сказал, что просто так это не оставлю, потому что мое имя опорочено, поэтому он меня пригласил, чтобы решить конфликт по-мужски или, как он сказал, решим — мир или война», — пояснил блогер.

По его словам, он точно не знает, с какой целью Ситник позвал его на встречу, но ждет от него публичных извинений. Муратович пожаловался на то, что СМИ неверно осветили конфликт, выставив его провокатором, подчеркнув, что у него есть запись на диктофоне, доказывающая обратное. При этом он согласился, что ссора случилась на пустом месте. Блогер пояснил, что на открытие катка около ГУМа пришел с подругой, и когда появился Киркоров со своей командой, они планировали попросить его о совместном фото.

«Я просто восхитился, как классно он выглядит и назвал его «сладким». После этого из толпы на меня обернулся Ситник и начал наезжать матом», — сообщил Муратович.

Он добавил, что после этого дал свой телефон Ситнику, а тот занес его в контакты под именем «Гусь». На этой почве и произошла драка. Как рассказал блогер, представитель артиста напал на него со спины и дважды ударил, повалив на землю. После этого ему поступили звонки с неизвестного номера с угрозами, рассказал Муратович.

Напомним, инцидент произошел 30 ноября. Как сообщил Telegram-канал Mash, концертный директор Киркорова едва не сорвал торжественное открытие ГУМ-катка в Москве, устроив драку с блогером. После этого Ситник в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что с ним все в порядке после драки, а блогер «получил» из-за оскорбления.

