На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Мое имя опорочено»: российский блогер требует извинений от команды Киркорова

Блогер Муратович требует от концертного директора Киркорова извинений за драку
true
true
true
close
Shutterstock

Блогер Суад Муратович после драки с концертным директором Филиппа Киркорова Максимом Ситником потребовал принести ему публичные извинения. В беседе с 360.ru он сообщил, что представитель певца пригласил его на встречу для разрешения конфликта.

«Я ему сказал, что просто так это не оставлю, потому что мое имя опорочено, поэтому он меня пригласил, чтобы решить конфликт по-мужски или, как он сказал, решим — мир или война», — пояснил блогер.

По его словам, он точно не знает, с какой целью Ситник позвал его на встречу, но ждет от него публичных извинений. Муратович пожаловался на то, что СМИ неверно осветили конфликт, выставив его провокатором, подчеркнув, что у него есть запись на диктофоне, доказывающая обратное. При этом он согласился, что ссора случилась на пустом месте. Блогер пояснил, что на открытие катка около ГУМа пришел с подругой, и когда появился Киркоров со своей командой, они планировали попросить его о совместном фото.

«Я просто восхитился, как классно он выглядит и назвал его «сладким». После этого из толпы на меня обернулся Ситник и начал наезжать матом», — сообщил Муратович.

Он добавил, что после этого дал свой телефон Ситнику, а тот занес его в контакты под именем «Гусь». На этой почве и произошла драка. Как рассказал блогер, представитель артиста напал на него со спины и дважды ударил, повалив на землю. После этого ему поступили звонки с неизвестного номера с угрозами, рассказал Муратович.

Напомним, инцидент произошел 30 ноября. Как сообщил Telegram-канал Mash, концертный директор Киркорова едва не сорвал торжественное открытие ГУМ-катка в Москве, устроив драку с блогером. После этого Ситник в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что с ним все в порядке после драки, а блогер «получил» из-за оскорбления.

Ранее Киркоров подарил 14-летней дочери кеды стоимостью более 120 тысяч рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами