«Сделали из мухи слона»: директор Киркорова — о драке на открытии ГУМ-катка

Концертный директор Киркорова Ситник заявил, что с ним все хорошо после драки с блогером
max.sitni/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Концертный директор Филиппа Киркорова Максим Ситник заявил «Газете.Ru», что с ним все в порядке после драки с блогером Суадом Муратовичем, которая произошла на открытии катка в ГУМе. По его словам, блогер «получил» из-за оскорбления.

«Все нормально на самом деле. Не понимаю, почему так раздули. Сделали из мухи слона. Человек просто получил за слова», — сказал он.

30 ноября Telegram-канал Mash сообщил, что концертный директор Филиппа Киркорова Максим Ситник устроил драку с блогером Суадом Муратовичем и едва не сорвал торжественное открытие ГУМ-катка в Москве. По данным издания, Муратович оскорбил Ситника, после чего тот набросился на блогера.

До этого произошел другой инцидент с дракой — певец Иракли (настоящее имя — Ираклий Пирцхалавапонес наказание за драку с коллегой Михаилом Гребенщиковым, которая произошла на московском футбольно-музыкальном фестивале «Арт-футбол». По словам пострадавшего, инцидент с избиением произошел 13 июня, когда он стоял рядом с отелем «Альфа». Проходящий мимо Пирцхалава оскорбительно высказался в адрес организаторов мероприятия, а также сборной России, на что Гребенщиков попытался отшутиться. Однако Иракли это не понравилось, и он ударил коллегу по голове — Гребенщиков зафиксировал побои и обратился в полицию.

Ранее футболист Смолов извинился за драку в московском кафе.

