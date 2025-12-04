Врач получил срок за незаконную продажу Мэттью Перри кетамина

Врач Сальвадор Пласенсия, незаконно снабжавший кетамином звезду «Друзей» Мэттью Перри, был приговорен к 30 месяцам тюрьмы. Об этом пишет The New York Times (NYT).

Газета отмечает, что в июне подсудимый признал себя виновным в распространении этого сильнодействующего анестетика. 44-летний медик работал в калифорнийской клинике неотложной помощи. В материалах дела говорится, что за месяц до кончины Перри Пласенсия отправил коллеге сообщение со словами «Интересно, сколько заплатит этот идиот» и «Давайте выясним».

Во время оглашения приговора врач несколько раз вытирал пот со лба. Он заявил, что годами пытался помогать людям, но подвел Перри и его действиям нет никаких оправданий. На суде он обратился к семье актера и сказал, что ему «очень жаль», сообщает NYT.

Согласно статье, Пласенсия стал первым осужденным по делу Перри.

В крови актера при вскрытии обнаружили кетамин . Уровень анестетика оказался эквивалентен дозировке, используемой для общего наркоза. Перри не стало 28 октября 2023 года: его нашли «плавающим лицом вниз» в гидромассажной ванне. Знаменитости было 54 года, большую часть жизни знаменитый артист из ситкома «Друзья» боролся с алкогольной и наркотической зависимостями.

Ранее «королева кетамина» призналась в продаже Перри последней дозы наркотиков.