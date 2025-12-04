На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач получил срок за незаконную продажу Мэттью Перри кетамина

Врач Пласенсия получил 2,5 года тюрьмы за продажу Мэттью Перри кетамина
Mike Blake/Reuters

Врач Сальвадор Пласенсия, незаконно снабжавший кетамином звезду «Друзей» Мэттью Перри, был приговорен к 30 месяцам тюрьмы. Об этом пишет The New York Times (NYT).

Газета отмечает, что в июне подсудимый признал себя виновным в распространении этого сильнодействующего анестетика. 44-летний медик работал в калифорнийской клинике неотложной помощи. В материалах дела говорится, что за месяц до кончины Перри Пласенсия отправил коллеге сообщение со словами «Интересно, сколько заплатит этот идиот» и «Давайте выясним».

Во время оглашения приговора врач несколько раз вытирал пот со лба. Он заявил, что годами пытался помогать людям, но подвел Перри и его действиям нет никаких оправданий. На суде он обратился к семье актера и сказал, что ему «очень жаль», сообщает NYT.

Согласно статье, Пласенсия стал первым осужденным по делу Перри.

В крови актера при вскрытии обнаружили кетамин . Уровень анестетика оказался эквивалентен дозировке, используемой для общего наркоза. Перри не стало 28 октября 2023 года: его нашли «плавающим лицом вниз» в гидромассажной ванне. Знаменитости было 54 года, большую часть жизни знаменитый артист из ситкома «Друзья» боролся с алкогольной и наркотической зависимостями.

Ранее «королева кетамина» призналась в продаже Перри последней дозы наркотиков.

