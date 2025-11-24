Появились подробности по делу убийства родственников Шаляпина

Baza: Шаляпин хотел бы возобновить следствие по делу об убийстве его родственниц

Певец Прохор Шаляпин хотел бы возобновить следствие по делу об убийстве его бабушки и тети в 1996 году. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Подозреваемый в убийстве родственниц артиста Алексей Лиманский был задержан спустя 24 года — в 2020 году, он был в состоянии опьянения. Мужчина заявил, что ему якобы сказали: «подпиши, мы тебя отпустим, там сроки давности уже вышли, скоро поедешь домой», — и он подписал признательные показания.

Главным доказательством вины Лиманского стали три отпечатка пальцев в квартире. Мотивом преступления было названо присвоение крупной суммы денег, хранившейся у женщин.

Мужчину признали убийцей 30-летней тети Шаляпина — Ирины Нетаевой. Лиманского отпустили на свободу за истечением срока давности. Кто убил 60-летнюю бабушку певца Людмилу Колесникову, до сих пор неизвестно.

Адвокат Лиманского утверждает, что настоящие убийцы родственниц Шаляпина остались вне подозрений. Экспертиза на полиграфе («детектор лжи». — прим. ред.) показала, что Лиманский не совершал преступления.

Мужчина заявил, что не убивал и не грабил этих женщин, он их не знал и никогда с ними не встречался. Подозреваемый отметил, что узнал об их существовании лишь из материалов уголовного дела.

Соседи женщин рассказывали, что накануне трагедии Нетаева пришла к матери домой с двумя мужчинами «неславянской внешности»﻿. По мнению адвоката, именно эти люди могли убить двух женщин ради хищения денег и ценностей.

Ранее сообщалось, что дело об убийстве родных Прохора Шаляпина закрыли из-за давности.