На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Появились подробности по делу убийства родственников Шаляпина

Baza: Шаляпин хотел бы возобновить следствие по делу об убийстве его родственниц
true
true
true
close
Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

Певец Прохор Шаляпин хотел бы возобновить следствие по делу об убийстве его бабушки и тети в 1996 году. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Подозреваемый в убийстве родственниц артиста Алексей Лиманский был задержан спустя 24 года — в 2020 году, он был в состоянии опьянения. Мужчина заявил, что ему якобы сказали: «подпиши, мы тебя отпустим, там сроки давности уже вышли, скоро поедешь домой», — и он подписал признательные показания.

Главным доказательством вины Лиманского стали три отпечатка пальцев в квартире. Мотивом преступления было названо присвоение крупной суммы денег, хранившейся у женщин.

Мужчину признали убийцей 30-летней тети Шаляпина — Ирины Нетаевой. Лиманского отпустили на свободу за истечением срока давности. Кто убил 60-летнюю бабушку певца Людмилу Колесникову, до сих пор неизвестно.

Адвокат Лиманского утверждает, что настоящие убийцы родственниц Шаляпина остались вне подозрений. Экспертиза на полиграфе («детектор лжи». — прим. ред.) показала, что Лиманский не совершал преступления.

Мужчина заявил, что не убивал и не грабил этих женщин, он их не знал и никогда с ними не встречался. Подозреваемый отметил, что узнал об их существовании лишь из материалов уголовного дела.

Соседи женщин рассказывали, что накануне трагедии Нетаева пришла к матери домой с двумя мужчинами «неславянской внешности»﻿. По мнению адвоката, именно эти люди могли убить двух женщин ради хищения денег и ценностей.

Ранее сообщалось, что дело об убийстве родных Прохора Шаляпина закрыли из-за давности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами