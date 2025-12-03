На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Китайцы массово приходят с собаками на показ «Зверополиса-2»

В Китае устроили показы мультфильма «Зверополис-2» для собак и их хозяев
China Insider

Китайцы начали массово приходить с собаками на показы мультфильма «Зверополис 2». Об этом сообщается в аккаунте «China Insider» в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В китайских кинотеатрах начали устраивать специальные показы для собак и их хозяев — владельцы садят питомцев в кресла кинотеатров и к себе на колени и смотрят фильмы вместе.

С момента выхода в прокат 26 ноября сиквел «Зверополиса» стал самым кассовым иностранным анимационным фильмом в Китае. За шесть дней он заработал 1,95 миллиарда юаней ($275,6 миллиона).

Анимационный фильм студии Walt Disney «Зверополис 2» продолжает историю, начатую в оригинале 2016 года. Главные герои, живущие в городе зверей крольчиха-полицейская и ее напарник-лис, преследуют опасную рептилию. Так как в Зверополисе уже давно не появляются рептилии, Нику и Джуди предстоит отыскать рептилию и узнать, что она делает в городе.

Накануне стало известно, что Хидео Кодзима озвучил крота в японском дубляже «Зверополиса 2».

Ранее пару актеров избили за кормление бродячих собак.

