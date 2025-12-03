Обвиненного в каннибализме Арми Хаммера позовут в российский боевик

Голливудского актера Арми Хаммера, обвиненного некоторое время назад в каннибализме, позовут сняться в одной из главных ролей в российском боевике. Об этом пишет «Бюллетень кинопрокатчика».

Сценарист и продюсер Андрей Золотарев на питчинге Фонда кино рассказал о проекте шпионского боевика «Альтернатива» (INEY Production), основанного на книге Александра Журавского.

Действие фильма будет разворачиваться в недалеком будущем, где безопасность государств контролируют глобальные нейросети. Главный герой, невидимый для системы бывший офицер спецназа, пытается предотвратить мировой конфликт.

По словам Золотарева, это будет боевик в духе франшизы о Джейсоне Борне. Режиссером картины должен выступить Евгений Сангаджиев («Балет», «Happy End»), в дримкасте на главные роли заявлены Петр Федоров, Арми Хаммер, а также сам Сангаджиев.

В 2021 году Хаммер оказался в центре скандала после того, как в сети опубликовали сообщения с подробным описанием его сексуальных желаний и фетишей. Он также отправлял своей избраннице письмо со словами «Я на 100% каннибал», вырванными, по его утверждению, из контекста.

Сам Хаммер позднее опровергал истории о каннибализме, но признавал, что прибегал к эмоциональному насилию над своими партнершами. Летом 2023 года с актера сняли обвинения.

