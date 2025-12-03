Ставки на парный комплект билетов на «Щелкунчика» выросли на 50%

Одна из ставок на комплект билетов на «Щелкунчика» 3 декабря составила 155 тысяч рублей

Ставки на комплект из двух билетов на новогодний балет «Щелкунчик» в Большом театре на аукционе 3 декабря выросли на 50% от начальной стоимости. Об этом сообщает РИА Новости.

Одна из ставок составила 155 тысяч рублей. Торги начались одновременно с продажами билетов на официальном сайте театра.

Максимальную ставку сделали на комплект из двух билетов в партер на пятый ряд 16 и 17 место на спектакль 21 декабря в 11.00 по Москве. Первоначальная стоимость билета составляла 100 тысяч рублей, торги на этот лот завершились.

На тот же спектакль максимальное предложение за единичный билет превысило начальную ставку на 50% — оно составило 75 тысяч рублей при первоначальной стоимости 50 тысяч рублей. Эту сумму участники аукциона предложили за 5 место в 12 ряду.

Четыре билета на спектакль 21 декабря в 19.00 по Москве сейчас готовы купить участники торгов с предложением, превышающим начальную ставку на 42,5% — за билеты на места 6-9 в 12 ряду они предлагают 285 тысяч рублей. Торги продолжаются.

Всего Большой театр представит 18 показов новогоднего спектакля «Щелкунчик» в декабре и еще 15 представлений — в январе 2026 года. Впервые торги, необходимость которых была продиктована популярностью балета, прошли в 2024 году.

Ранее самые дорогие билеты на «Щелкунчика» продали за полмиллиона в первый же день.