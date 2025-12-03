На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ставки на парный комплект билетов на «Щелкунчика» выросли на 50%

Одна из ставок на комплект билетов на «Щелкунчика» 3 декабря составила 155 тысяч рублей
true
true
true
close
Первый канал, фотограф Дамир Юсупов

Ставки на комплект из двух билетов на новогодний балет «Щелкунчик» в Большом театре на аукционе 3 декабря выросли на 50% от начальной стоимости. Об этом сообщает РИА Новости.

Одна из ставок составила 155 тысяч рублей. Торги начались одновременно с продажами билетов на официальном сайте театра.

Максимальную ставку сделали на комплект из двух билетов в партер на пятый ряд 16 и 17 место на спектакль 21 декабря в 11.00 по Москве. Первоначальная стоимость билета составляла 100 тысяч рублей, торги на этот лот завершились.

На тот же спектакль максимальное предложение за единичный билет превысило начальную ставку на 50% — оно составило 75 тысяч рублей при первоначальной стоимости 50 тысяч рублей. Эту сумму участники аукциона предложили за 5 место в 12 ряду.

Четыре билета на спектакль 21 декабря в 19.00 по Москве сейчас готовы купить участники торгов с предложением, превышающим начальную ставку на 42,5% — за билеты на места 6-9 в 12 ряду они предлагают 285 тысяч рублей. Торги продолжаются.

Всего Большой театр представит 18 показов новогоднего спектакля «Щелкунчик» в декабре и еще 15 представлений — в январе 2026 года. Впервые торги, необходимость которых была продиктована популярностью балета, прошли в 2024 году.

Ранее самые дорогие билеты на «Щелкунчика» продали за полмиллиона в первый же день.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами