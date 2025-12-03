Цымбалюк-Романовская объяснила, почему этот Новый год станет для нее лучшим

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская заявила, что предстоящий Новый год станет для нее самым лучшим, так как это будет первый праздник ее дочери Виктории. Сейчас 10-месячная малышка впервые знакомится с новогодними украшениями, рассказала молодая мама Общественной Службе Новостей.

«Это и в самом деле будет первый Новый год Викули. Конечно, мы проведем эти праздники вместе. И для меня, и для нее это особый период. Очень интересно наблюдать, как она познает мир», — отметила пианистка.

Цымбалюк-Романовская уже начала показывать дочери новогодние украшения и игрушки – по ее словам, ребенок смотрит на них завороженными глазами и все время старается схватить.

«Мне кажется, что этот Новый год станет самым лучшим в моей жизни, и все благодаря дочери», — подчеркнула пианистка, напомнив, что в феврале Виктории исполнится годик.

Напомним, знаменитость стала матерью в 46 лет. Она назвала девочку в честь своего отца Виктора Владимировича, для которого была главным смыслом жизни.

До этого Виталина Цымбалюк-Романовская призналась, что не собирается нанимать няню, потому что хочет воспитывать дочь самостоятельно. Она также вспомнила случаи, когда после увольнения специалисты публично «поливали грязью» известные семьи, делясь «грязными» подробностями. По мнению Цымбалюк-Романовской, в российском обществе недостаточно культуры сострадания, уважения и благодарности.

