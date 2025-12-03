Основатель группы «Агата Кристи» обвинил Макаревича в глубинном неуважении к России

Основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов рассказал в беседе с NEWS.ru, что лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) высказывает «откровенно вражеские» заявления.

По мнению Самойлова, слова Макаревича о нынешней России свидетельствуют о глубинном неуважении ко всему, что относится к стране. Он назвал лидера «Машины времени» «откровенным западником», который терпеть не может Россию. Об этом певец заявил в рамках рассуждения об уехавших звездах, а также о тех артистах, которые раскритиковали российскую власть и СВО.

Самойлов считает, что к каждому из таких артистов нужно подбирать отдельный подход. Певец не исключил, что артист может заблуждаться. По словам основателя «Агаты Кристи», некоторые звезды из-за своей популярности могут считать, что их точка зрения единственно верная.

«Такие творческие деятели неспособны взглянуть объективно на происходящие события. Поэтому у каждого кейс свой. А что касается отношения, я уже давно перерос внутри себя ситуацию, когда я могу именно за это людей ненавидеть. Человек в данной ситуации неправ, но это не повод их ненавидеть», — отметил музыкант.

По мнению Самойлова, уехавшие знаменитости могут вернуться в Россию, если «раскаются» перед обществом.

Ранее Сергея Жукова признали потерпевшим по делу о мошенничестве.