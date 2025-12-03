На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Основатель группы «Агата Кристи» обвинил Макаревича в глубинном неуважении к России

Певец Вадим Самойлов заявил, что Макаревич терпеть не может Россию
true
true
true
close
Татарка FM/RUTUBE

Основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов рассказал в беседе с NEWS.ru, что лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) высказывает «откровенно вражеские» заявления.

По мнению Самойлова, слова Макаревича о нынешней России свидетельствуют о глубинном неуважении ко всему, что относится к стране. Он назвал лидера «Машины времени» «откровенным западником», который терпеть не может Россию. Об этом певец заявил в рамках рассуждения об уехавших звездах, а также о тех артистах, которые раскритиковали российскую власть и СВО.

Самойлов считает, что к каждому из таких артистов нужно подбирать отдельный подход. Певец не исключил, что артист может заблуждаться. По словам основателя «Агаты Кристи», некоторые звезды из-за своей популярности могут считать, что их точка зрения единственно верная.

«Такие творческие деятели неспособны взглянуть объективно на происходящие события. Поэтому у каждого кейс свой. А что касается отношения, я уже давно перерос внутри себя ситуацию, когда я могу именно за это людей ненавидеть. Человек в данной ситуации неправ, но это не повод их ненавидеть», — отметил музыкант.

По мнению Самойлова, уехавшие знаменитости могут вернуться в Россию, если «раскаются» перед обществом.

Ранее Сергея Жукова признали потерпевшим по делу о мошенничестве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами