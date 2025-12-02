Зара заявила, что люди воспринимают «День Победы» только в исполнении Лещенко и Кобзона

Заслуженная артистка России Зара заявила в разговоре с «Пятым каналом», что россияне воспринимают композицию «День Победы» россияне только в исполнении народного артиста РСФСР Льва Лещенко и народного артиста СССР Иосифа Кобзона.

«Эти песни мы воспринимаем только в исполнении Льва Валериановича Лещенко и Иосифа Давыдовича Кобзона», — сказала Зара.

Певица также раскрыла подробности подготовки юбилейного концерта Лещенко. По словам исполнительницы, на своем мероприятии артист собрал лучших представителей отечественной эстрады, а также индивидуально проработал выступление каждого из участников.

Зара поделилась, что лично Лещенко звонил всем артистам, в числе которых была и она. Коллеги разговаривали по телефону несколько раз, обсуждая программу концерта. Певица также добавила, что только на сцене организаторы мероприятия, среди которых и сам артист, задействовали несколько сотен человек.

Ранее Лев Лещенко порекомендовал песни для школьной программы.