Гай Германика об отмене Долиной: «Вседозволенность советских звезд закончилась»

Режиссер Гай Германика заявила, что неприкасаемость звезды больше не работает

Режиссер Валерия Гай Германика заявила в Telegram-канале, что отмена народной артистки России Ларисы Долиной показала окончание эпохи «вседозволенности советских звезд».

По словам Гай Германики, в СССР артисты считали зрителей бесконечным ресурсом и были уверены, что им все простят за прошлые заслуги. Режиссер заявила, что сейчас неприкасаемость звезды больше не работает.

«В старой системе артист был над толпой. И вдруг выяснилось: ответственность догоняет каждого, даже тех, кто привык жить в режиме «я всегда права по умолчанию». Мир держал их на руках слишком долго, и руки устали», — отметила кинематографистка.

Гай Германика подчеркнула, что сейчас наступила пора, когда личность важнее статуса, а культура «требует взросления».

«Сейчас время тех, кто умеет меняться. Кто снимает корону и остается человеком. Остальные будут звучать как прошлый век, который пришёл просить продлить ему пропуск в сегодняшний день», — заявила режиссер.

Ранее сообщалось, что Долину могут вырезать из новогоднего фильма.