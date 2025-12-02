Васильев о россиянах: «Страна рабов, страна господ»

Историк моды и телеведущий Александр Васильев в интервью YouTube-каналу «Монреаль LIVE» намекнул на парадоксальное отношение в России к уезжающим из страны.

«России важен такой факт — из нее всегда эмигрировали. И Россия — единственная страна, которая проклинает эмигрантов», — сказал он.

На контрасте Васильев привел в пример Италию, из которой уехали миллионы людей, построив пиццерии, модные дома и прочие бизнесы за рубежом, а итальянцы ими гордятся. Историк моды заявил, что артисты-эмигранты становятся национальными героями в России только уже после жизни.

«Плохо, что уехали в 1918 году, 1945 году, 1968 году, 1991 году, а еще хуже — в 2022 или 2023 году. Но как только их не станет, то их объявляют национальными героями — как Шаляпина», — отметил он.

Также Васильев сослался на А. Н. Радищева, характеризуя российское общество: «Страна рабов, страна господ. Господа были всегда, так устроено». Историк моды уверен, что в стране на протяжении времени система осталась та же.

«Есть кто‑то наверху, который живет роскошно и элегантно, тайно и со всеми эксцессами — яхты, бриллианты, дамы. А кто‑то должен затягивать пояс для того, чтобы те, кто наверху, продолжали жить в этом красивом стиле», — заявил он.

