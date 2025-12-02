На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Звезда «Дома‑2» получила 5 лет за аферу с ребенком

Участница «Дома-2» Яна Шевцова приговорена к 5 годам тюрьмы за аферу с ребенком
true
true
true
close
Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

Академический районный суд Екатеринбурга приговорил к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима экс-участницу реалити-шоу «Дом-2» Яну Шевцову (Макарову). Об этом сообщает E1.RU в Telegram-канале.

Шевцову признали виновной в мошенничестве в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, женщина обманула своего бывшего партнера на 23,4 млн рублей, убедив, что у них есть общий ребенок, который нуждается в дорогостоящем лечении и содержании.

Сначала шоуменша инсценировала беременность. Затем сделала вид, что у нее есть новорожденный, отправляя мужчине поддельные снимки младенца, скачанные из интернета. Деньги она вымогала под предлогами оплаты медицинских услуг, улучшения жилищных условий и обеспечения ребенка.

При этом у Шевцовой есть дочь, которой на момент вынесения приговора было четыре года, из-за чего исполнение наказания шоуменшей было отсрочено судом до достижения ее реальной дочерью возраста 14 лет. Также Шевцову обязали возместить потерпевшему всю сумму — 23,4 млн рублей.

Ранее суд счел сделку по продаже Porsche Блиновской уловкой во вред кредиторам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами