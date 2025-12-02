Звезда «Дома‑2» получила 5 лет за аферу с ребенком

Академический районный суд Екатеринбурга приговорил к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима экс-участницу реалити-шоу «Дом-2» Яну Шевцову (Макарову). Об этом сообщает E1.RU в Telegram-канале.

Шевцову признали виновной в мошенничестве в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, женщина обманула своего бывшего партнера на 23,4 млн рублей, убедив, что у них есть общий ребенок, который нуждается в дорогостоящем лечении и содержании.

Сначала шоуменша инсценировала беременность. Затем сделала вид, что у нее есть новорожденный, отправляя мужчине поддельные снимки младенца, скачанные из интернета. Деньги она вымогала под предлогами оплаты медицинских услуг, улучшения жилищных условий и обеспечения ребенка.

При этом у Шевцовой есть дочь, которой на момент вынесения приговора было четыре года, из-за чего исполнение наказания шоуменшей было отсрочено судом до достижения ее реальной дочерью возраста 14 лет. Также Шевцову обязали возместить потерпевшему всю сумму — 23,4 млн рублей.

