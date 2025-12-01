Стала известна судьба ребенка, которого телевизионщики насильно спасали от каннибалов

Житель Западного Папуа (Индонезия) Вава Чомбонггаи окончил университет спустя два десятилетия после того, как ему грозила опасность быть съеденным членами своего племени. О судьбе молодого человека пишет Daily Mail.

Мальчик стал телезвездой в 2006 году в возрасте шести лет, когда австралийские телевизионщики узнали о его истории — о ребенке вышла передача «60 минут» на канале Nine. Ребенка приговорило к съедению его родное племя короваи, обвинившее мальчика в колдовстве и кончине его родителей. Авторам передачи якобы рассказали, что в течение 10 лет ребенка в любой момент могут схватить и съесть.

«60 минут» не стали вмешиваться в судьбу мальчика, поверив местному гиду, что есть ребенка в ближайшее время не будут.

Однако конкурирующий телеканал Network Seven принялся практически насильно спасать мальчика, и съемочную группу, ответственную за этот проект, депортировали. За кулисами шоу фиксер телеканала Nine Корнелус Сембиранг в это время тихо вернулся в родную деревню Чомбонггаи и по-настоящему спас его, воспитав как своего сына.

«Спасибо моим родителям, отцу и матери, которые всегда поддерживали меня во всем, начиная с моего раннего детства и до сегодняшнего дня. Также поздравляю отца и мать с тем, что они успешно обучали всех нас, детей, до победного конца», — написал недавно Чомбонггаи в соцсетях, опубликовав выпускное фото из одного из индонезийских университетов.

Мужчина признает, что вряд ли смог бы добиться успехов, если бы не общественный резонанс, вызванный репортажем «60 минут», и финансовая помощь, полученная им от канала Seven. Однако подчеркивает, что общение с враждующими телеканалами заставило его опасаться контактов с прессой.

«Я боюсь, что меня снова обманут или используют в качестве материала для СМИ», — говорит он.

В мае художник Никас Сафронов рассказал, как спасся от каннибалов в Эквадоре.