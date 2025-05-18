Никас Сафронов мог стать ужином для каннибалов

Художник Никас Сафронов признался в беседе с изданием «СтарХит», что каннибалы хотели его съесть в Эквадоре.

Сафронов отметил, что спасся благодаря его художественному мастерству. Он нарисовал портрет вождя племени. Глава восхитился умениями художника и не стал его есть. По словам портретиста, после этого инцидента его мало что может неприятно удивить.

Как отметил Сафронов, также поэтому он не обижался на шутки ведущего шоу «Поймай меня, если сможешь» Владимира Маркони.

«Маркони — человек ироничный, дерзкий, с интеллектом. Я бы сказал, что он как острый карандаш: царапает, но не рвет бумагу. Да и вообще, после того как мои работы и критиковали, и хвалили по всему миру, я научился ценить любую реакцию — значит, мои картины вызывают эмоции. Поэтому и к юмору отношусь философски. Если шутка с умом и в ней есть жизнь — я только за», — поделился художник.

Ранее Никас Сафронов раскрыл значение портрета Трампа.