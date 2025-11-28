На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Романтический комедийный мюзикл о подготовке к свадьбе мечты вышел в новом формате

В театре «Маска» прошла премьера новой версии мюзикла «День влюбленных»
Пресс-служба «Бродвей Москва»

В театре «Маска» (МДМ) прошла премьера новой версии мюзикла «День влюбленных». Об этом «Газете.Ru» рассказала пресс-служба театральной компании Дмитрия Богачева «Бродвей Москва» («Призрак Оперы», «Шахматы», «Красавица и Чудовище», «Русалочка», «Mamma Mia!», «Chicago», оригинальные российские мюзиклы «Ничего не бойся, я с тобой» и «Последняя сказка»).

История об организации свадьбы мечты, смешных недоразумениях и, конечно, непрошеных советах ото всех подряд вышла в новой масштабной постановке.

Вместе с мюзиклом «Первое свидание» «День влюбленных» составляет оригинальный театральный тандем о разных этапах в отношениях: первый – о встрече героев, второй – о планировании главного торжества в жизни.

По сюжету, прежде чем обрести заветное «жили долго и счастливо», отношения Джессики и Дэвида вынуждены пройти испытание на прочность. Им предстоит не просто организовать праздник, а выжить в настоящем предсвадебном марафоне, полном стресса, сомнений и, самое главное, бесконечного потока советов от родственников, друзей, коллег и даже бывших. Героям предстоит узнать, как организовать собственную свадьбу с учетом всех пожеланий и не сойти с ума.

Над постановкой работали профессионалы российского музыкального театра: режиссер Анна Шевчук, хореограф Ирина Кашуба, композитор Евгений Загот, сценограф и художник по свету Александр Сиваев, видеограф Ася Мухина.

Ранее мюзикл по хитам Розенбаума продлили до 2026 года.

