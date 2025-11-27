Стало известно, что Наташа Королева поддерживает родственников на Украине

Мама певицы Наташи Королевой, Людмила Порывай, рассказала в рамках шоу «Мудрость великих матерей» с Арманом Давлетяровым, что дочь оказывает финансовую поддержку не только ей, но и всей своей семье в Киеве.

Порывай призналась, что без поддержки дочери ей было бы тяжело жить не только в Майами, но и в целом.

«Она обеспечивает всю нашу большую семью в Киеве. Она много помогает своей сестре, у которой есть проблемы. Она человек безотказный», — заявила родительница.

Женщина добавила, что Королева также занимается благотворительностью: помогает больным детям, хоть и не не афиширует это. Порывай уверена, что дочь «больше отдает, чем получает».

Королева с 2003 года замужем за танцором Сергеем Глушко, выступающим под псевдонимом Тарзан. У супругов в браке родился сын Архип. Певица неоднократно говорила в интервью, что мечтала о втором ребенке, однако несколько естественных беременностей, а также ряд попыток ЭКО окончились неудачами. А в 2021 году певица стала донором яйцеклеток, она скрывала это от семьи два года. Девочка живет с родителями в США.

