Названы звезды-рекордсмены по количеству браков

«КП»: актер Владимир Новиков женился 16 раз
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Народный артист России Владимир Новиков оказался в списке звезд-рекордсменов по количеству браков. Об этом сообщает kp.ru.

По данным издания, Новиков женился 16 раз, 15 из которых на одной и той же женщине. Его первой супругой была художница-ювелир Екатерина. А второй — женщина по имени Елена. Именно с ней актер не раз ходил в ЗАГС и подавал на развод. Причиной этому стали ревность и сложные характеры супругов. В 2009-м Елены не стало. После ее ухода артист так и не завел новые отношения.

Вторым по количеству браков оказался основатель группы «На-На» Бари Алибасов. Он вступал в брак семь раз. Последней его женой стала Елена Калинина, которая работала сиделкой у продюсера.

Среди артисток певица Лолита выходила замуж пять раз. Сейчас исполнительница не находится в отношениях. Музыкантка признавалась, что потеряла интерес к романам. Певица Анастасия тоже вошла в список звезд-рекордсменов по количеству браков. Она была замужем семь раз, два из которых на продюсере Владимире Зудине. На данный момент артистка состоит в браке с ним.

Ранее Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) признался в любви Пугачевой.

