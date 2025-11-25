Звезда турецкого сериала рассказала, как написала историю для фильма

Актриса Эрчел рассказала, что придумала историю для фильма «Два мира, одно желание»

Турецкая актриса Ханде Эрчел на пресс-конференции по поводу выхода фильма «Два мира, одно желание» рассказала, что написала историю для картины. Ее слова передает «Газета.Ru».

«Да, я написала эту историю. Но сценарий за авторством Эльчин Муслу», — отметила актриса.

По словам Эрчел, тоска по детству и старым воспоминаниям сподвигли ее на написание рассказа к фильму.

«Какие-то воспоминания, люди, даже элементарный запах печенья — все это навеяло мне вдохновение на эту историю», — поделилась актриса.

Фильм «Два мира, одно желание» выйдет 27 ноября в российском прокате. Картина расскажет об археологе с мировым именем Джане и прагматичной юристке Бильге. Впервые герои встретились в детстве и влюбились. Однако судьба разбросала их по разным жизненным путям, чтобы спустя несколько лет свести вновь.

Режиссер фильма — Кетче. В ролях: Ханде Эрчел, Метин Акдюльгер, Мерт Эге Ак, Эрдал Билинген, Хусейн Авни Даньял, Назлыджан Демир, Риза Дурмус, Ипек Эрдем, Идиль Фырат, Ихсан Ильхан.

Ранее звезда турецкого сериала «Постучись в мою дверь» прилетела в Москву.