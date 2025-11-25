На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Звезда турецкого сериала рассказала, как написала историю для фильма

Актриса Эрчел рассказала, что придумала историю для фильма «Два мира, одно желание»
Vogue Arabia

Турецкая актриса Ханде Эрчел на пресс-конференции по поводу выхода фильма «Два мира, одно желание» рассказала, что написала историю для картины. Ее слова передает «Газета.Ru».

«Да, я написала эту историю. Но сценарий за авторством Эльчин Муслу», — отметила актриса.

По словам Эрчел, тоска по детству и старым воспоминаниям сподвигли ее на написание рассказа к фильму.

«Какие-то воспоминания, люди, даже элементарный запах печенья — все это навеяло мне вдохновение на эту историю», — поделилась актриса.

Фильм «Два мира, одно желание» выйдет 27 ноября в российском прокате. Картина расскажет об археологе с мировым именем Джане и прагматичной юристке Бильге. Впервые герои встретились в детстве и влюбились. Однако судьба разбросала их по разным жизненным путям, чтобы спустя несколько лет свести вновь.

Режиссер фильма — Кетче. В ролях: Ханде Эрчел, Метин Акдюльгер, Мерт Эге Ак, Эрдал Билинген, Хусейн Авни Даньял, Назлыджан Демир, Риза Дурмус, Ипек Эрдем, Идиль Фырат, Ихсан Ильхан.

Ранее звезда турецкого сериала «Постучись в мою дверь» прилетела в Москву.

