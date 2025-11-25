На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Уже берегов не видят»: Цыганова возмутилась отмене Безрукова в Узбекистане

Певица Цыганова обвинила в русофобии узбекский народ из-за отмены Безрукова
true
true
true
close
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певица Виктория Цыганова возмутилась в Telegram-канале отмене Сергея Безрукова в Узбекистане.

Цыганова считает, что узбекский народ организовал травлю на Безрукова из-за его пародии на акцент жителя Ташкента. Она привела в пример слова ректора Университета журналистики Узбекистана Шерзодхон Кудратходжи. Мужчина посчитал, что в своей речи Безруков выставил узбекский народ как «второсортными аборигенами или индейцами».

«Вы видите здесь презрительные шутки или попытку выставить узбеков аборигенами? А по мнению ректора, они есть... Уже любой, даже самый малейший повод используют для разжигания русофобии и антироссийских настроений в своей стране. А мы все продолжаем строить им школы и АЭС, да долги прощать. Жестче надо быть. Наши «партнеры и союзники» из соседних государств совсем уже берегов не видят», — заявила артистка.

Цыганова также спросила, с каких пор этнос в Средней Азии стал таким обидчивым. Артистка напомнила, что никто не отменял Галустяна за гастарбайтера Равшана в проекте «Наша Russia».

Ранее Собчак ответила на многолетние шутки про «лошадь».

